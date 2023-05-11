В Россию едет новый внедорожник BAIC Beijing BJ40 Plus

Фото "АвтоВзгляд"
Китайские «рамники» BAIC Beijing BJ40 Plus уже начали поступать к российским дилерам марки, хотя старт продаж ожидается только в июне. «Всепролазы» у нас всегда ценили, однако в ситуации с этой моделью не все так однозначно: на спрос наверняка повлияет немалая цена и пока мало кому известный бренд.
Виктор Васильев

Новинка российского рынка оснащается двухлитровым наддувным двигателем отдачей 225 сил, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод, конечно же, полный.

В базовой версии есть светодиодная оптика, боковые подножки, 17-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, парковочный ассистент и другое оборудование.

Как передает сайт Autonews.ru, стоимость машины у столичных дилеров начинается от 3 760 000 рублей. При этом продавцы обещают различные скидки. Однако все равно прайс довольно высокий, что ограничит интерес к модели, которая, кстати, очень похожа на Jeep Wrangler. Не ясны и ее внедорожные возможности, а также надежность конструкции. Все это только предстоит выяснить.

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11 мая 2023
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