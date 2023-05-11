В Россию едет новый внедорожник BAIC Beijing BJ40 Plus

Новинка российского рынка оснащается двухлитровым наддувным двигателем отдачей 225 сил, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод, конечно же, полный.

В базовой версии есть светодиодная оптика, боковые подножки, 17-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, парковочный ассистент и другое оборудование.

Как передает сайт Autonews.ru, стоимость машины у столичных дилеров начинается от 3 760 000 рублей. При этом продавцы обещают различные скидки. Однако все равно прайс довольно высокий, что ограничит интерес к модели, которая, кстати, очень похожа на Jeep Wrangler. Не ясны и ее внедорожные возможности, а также надежность конструкции. Все это только предстоит выяснить.