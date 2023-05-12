Гибридный седан Geely Galaxy L6 засекли без камуфляжа

Седан Galaxy L6 — представитель нового суббренда Geely, чей выход на рынок запланирован в третьем квартале 2023 года. Дизайн передней части модели выполнен в ставшем уже «стандартным» для современных китайских автомобилей стиле: узкие горизонтальные фары и вертикальные «полоски» габаритных огней. Решетка радиатора демонстративно заужена и опущена к самой земле. Ручки дверей утоплены. Самая яркая деталь автомобиля при взгляде сбоку — хромированная окантовка окон.

Центральным элементом дизайна кормы машины стала единственная узкая «блокфара», растянувшаяся на всю ширину кузова автомобиля. В нижнюю часть заднего бампера встроены две выхлопные трубы. Силовая установка Galaxy L6 получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор. В базовой комплектации гибридный привод модели будет суммарно выдавать 211 л. с. Будущие владельцы самого мощного варианта L6 получат в свое распоряжение 359 л. с.

Салон седана двухцветный. Интерьер машины, замеченной фотошпионами, был бежево-черным. Управление мультимедийными возможностями и прочими функциями модели осуществляется с помощью большого вертикально ориентированного тачскрина над центральной консолью. Ожидается, что операционной системой новинки станет Geely Galaxy Air OS. На данный момент нет информации о перспективах появления Geely Galaxy L6 в России, поскольку седан еще не появился на домашнем рынке.