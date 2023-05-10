5 относительно свежих машин на вторичке, которые доставят массу проблем

История про прекращение поддержки сервисных программ в России такими гигантами как Mercedes-Benz и Volkswagen уже наделала немало шума. А еще она безумно осложнила жизнь тем людям, что купили дорогие инновационные машины. Скажем, электрокары Mercedes-Benz EQS. Без подключения к дилерским базам их невозможно обслуживать. Вообще!
При этом на «немцев» уже объявлена отзывная кампания. Причина в паре электрических соединений, которые плохо закрепили во время сборки. Что в итоге может привести к неработающему оборудованию или даже создать опасность возгорания. Кроме того, после 40 000 км пробега у EQS нередко горит электромотор. Итог печален — «немец» превращается в недвижимость.
Не лучше обстоят дела и с Volkswagen ID.4, которых немало завезли в Россию. Даже европейские водители часто ругаются, что в салоне «глючит» центральный монитор и возникают проблемы с зарядкой. Наши граждане с такими «багами» обречены ездить постоянно. А то и встать на трассе с «пустой» батареей, потому как электрика вдруг стала выдавать ошибки. Итог такой же как с «Мерсом» — «Фолькс» превращается в обузу.
Схожие проблемы ждут покупателя гибридного Mercedes-AMG S 63 E Performance. Под его капотом работает 4-литровый V8 с системой наддува в паре с девятидиапазонным «автоматом», а на задней оси установлен электродвигатель, у которого своя двухступенчатая коробка передач и электронноуправляемый дифференциал. Представляете, сколько будет стоить ремонт, когда что-то сломается! А как чинить — вопрос. Да и поменять расходники без «прописки» их в «мозгах» машины не получится.
У BMW 7-серии в кузове G12 тоже есть свои скелеты в шкафу. К 100 000 км пробега большинство экземпляров требует серьезных финансовых вложений. Скажем, клапанная крышка начинает трескаться по шву и лубрикант выдавливает наружу. Нередко забиваются и топливные форсунки.
Из более бюджетных авто выделим кроссовер Mazda CX−7. Основная проблема «японца» — двигатели, крайне чувствительные к давлению масла и качеству топлива. Малый ресурс имеют турбина, электронные компоненты и система охлаждения. При этом работы и все комплектующие всегда стоили немало. А сейчас могут буквально разорить.
И вернемся к моделям «Фольксваген» с системой активного круиз-контроля. На них больше нельзя попадать в аварии, потому что «подружить» новый радар с автомобилем без доступа к фирменному онлайн-сервису нереально.