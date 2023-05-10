5 относительно свежих машин на вторичке, которые доставят массу проблем

История про прекращение поддержки сервисных программ в России такими гигантами как Mercedes-Benz и Volkswagen уже наделала немало шума. А еще она безумно осложнила жизнь тем людям, что купили дорогие инновационные машины. Скажем, электрокары Mercedes-Benz EQS. Без подключения к дилерским базам их невозможно обслуживать. Вообще!

При этом на «немцев» уже объявлена отзывная кампания. Причина в паре электрических соединений, которые плохо закрепили во время сборки. Что в итоге может привести к неработающему оборудованию или даже создать опасность возгорания. Кроме того, после 40 000 км пробега у EQS нередко горит электромотор. Итог печален — «немец» превращается в недвижимость.

Не лучше обстоят дела и с Volkswagen ID.4, которых немало завезли в Россию. Даже европейские водители часто ругаются, что в салоне «глючит» центральный монитор и возникают проблемы с зарядкой. Наши граждане с такими «багами» обречены ездить постоянно. А то и встать на трассе с «пустой» батареей, потому как электрика вдруг стала выдавать ошибки. Итог такой же как с «Мерсом» — «Фолькс» превращается в обузу.