В России стартовали продажи электрической версии минивэна Voyah Dream

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Премиальный микроавтобус Voyah Dream EV выходит на российский рынок. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об особенностях новой модели.
Максим Строкер

Полностью электрический микроавтобус премиального класса Voyah Dream EV выходит на отечественный рынок с ценником лишь символически не дотягивающим до «десяти лямов». Его прайс — 9,99 млн. рублей. Машину приводят в движение два электромотора (по одному на каждой из осей) суммарной мощностью 435 л. с. и максимальным крутящим моментом в 620 Нм. До 100 км/ч авто разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч. Емкость батареи Voyah Dream EV составляет 108,7 кВч, что позволяет обеспечить запас хода в 482 км. От бытовой сети его аккумулятор заряжается за 13 часов, а быстрая зарядка постоянным током до 80% занимает 60 минут.

В официальном релизе о выходе на рынок Voyah Dream EV производитель зачем-то подчеркивает, что цветовая гамма модели складывается из шести вариантов окраски типа «металлик»: белого, черного, пурпурного, серебристого, серо-голубого и золотистого. Помимо этой крайне важной информации, в официальном сообщении сказано, что водительское сиденье машины оборудовано электрическими регулировками по 12 параметрам с функцией памяти, а переднее пассажирское — по шести параметрами. А еще для передних сидений предусмотрены опции вентиляции и подогрева. Производитель Voyah Dream EV покрывает фирменной гарантией либо 100 000 км пробега, либо 5 лет эксплуатации ТС.

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15 мая 2023
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