АВТОВАЗ не подтвердил приостановку производства LADA Granta с 16-клапанным мотором

Как передает сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ», LADA Granta с «шестнадцатиклапанником» не оказалось и в производственном плане завода на июнь — мол, с конвейера будут сходить лишь те машины, что укомплектованы младшим 90-сильным мотором. Объясняется это тем, что «поставки комплектующих для такого двигателя сильно ограничены, и почти все, что приходит, направляется на обеспечение выпуска LADA Vesta NG».

Кроме того, те же инсайдеры, сообщают, что под вопросом остается и возобновление производства седанов и лифтбеков LADA Granta в версии Club, а также универсала Cross в исполнении Quest. Напомним, сборка таких машин встала на паузу еще в марте. Опять же — из-за нехватки компонентов. А именно — парктроников.

Добавим, что по итогам апреля LADA Granta сохранила лидерство в общем зачете, разлетевшись тиражом в 19 899 единиц. Сегодня эта модель с 90-сильным мотором предлагается по цене от 692 300 рублей, а со 106-сильным — от 850 900. Автомобилей у дилеров хватает — дефицита нет. А какие еще варианты может рассмотреть покупатель, располагающий скромным по нынешним меркам бюджетом в 2 млн. рублей, портал «АвтоВзгляд» рассказывал в репортаже здесь.