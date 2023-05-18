В России стартовали продажи электроседана Voyah Passion

Габариты Voyah Passion составляют 5088х1970х1505 мм. Его колесная база — 3000 мм. «Электричка» получила двигатель производительностью 510 л. с. В стандартной комплектации модель оснащают «батарейкой» емкостью 82 кВтч — она обеспечивает запас хода в 483 км.Такая версия Voyah Passion ускоряется до первой «сотни» с места за 3,8 секунды, а ее «максималка» — 210 км/ч. В версии Long Range машина укомплектована аккумулятором на 109 кВтч: она может пройти до 608 км на одном заряде, разогнаться до 100 км/ч за 4,2 секунды и набрать 205 км/ч скорости.

Рекомендованная цена Voyah Passion в базовой комплектации составляет 8,3 млн. рублей. В версии Long Range — не менее 9,7 млн. целковых.

Электроседан Voyah Passion получил полный привод и пневмоподвеску «с интеллектуальным управлением». Машина оснащена ассистентами автоматической парковки и движения в пробках. Кроме того, установлен интеллектуальный круиз-контроль и видеокамеры кругового обзора.

В комплекс систем активной безопасности Voyah Passion входят системы распознавания дорожных знаков, контроля «слепых» зон, предупреждения об опасности фронтального столкновения с автоматическим режимом торможения, о наезде сзади и выходе из полосы, а также системы контроля усталости водителя и удержания автомобиля в ряду. На низких скоростях китайская «электричка» умеет привлекать внимание зазевавшихся пешеходов с помощью звукового сигнала.