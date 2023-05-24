Geely выкатил на российский рынок «бюджетную» модификацию купе-кроссовера Tugella

Российские дилеры Geely готовятся к приему заказов на модель кроссовера Тugella, оснащенную турбированным бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 200 л. с. С ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Сейчас покупатель может приобрести модель исключительно с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. С ним разгон автомобиля «до сотни» занимает 6,9 секунды. Судя по всему, потребитель скоро познакомится просто с дефорсированной версией уже известного ему силового агрегата.

На данный момент Тugella можно приобрести по цене от 3,5 млн. рублей. Менее мощная версия модели будет стоить дешевле. Прайс-лист полноприводной новинки производитель обещает опубликовать позднее. Ожидается, что Geely Тugella появится в шоу-румах дилеров в двух вариантах исполнения: Luxury и Flagship.