Калининградский «Автотор» окончательно сменил немецко-корейскую колею на китайскую

Представители завода «Автотор» и компании BAIC подписали соглашение о дальнейших планах сотрудничества по стратегическим направлениям развития. Причем они касаются не только существующего проекта — то есть производства китайских машин на мощностях калининградского предприятия — но и совершенно новых.

В частности, что самое любопытное, в рамках достигнутых договоренностей стороны будут совместно создавать автомобили — с электрическими, гибридными и газовыми силовыми установками. Кроме того, они вместе организуют производство автокомпонентов — разумеется, на площадке «Автотора».

А пока программа локализации по обозначенным направлениям разрабатывается, «Автотор» и BAIC реализуют ранее утвержденный план — по переходу на производство автомобилей по полному циклу (со сваркой и окраской). Напомним, что сейчас в Калининграде выпускают две модели: кроссовер X35 и седан U5 Plus. Но до конца текущего года на конвейер должны встать еще пять.

Напомним, что на днях калининградцы подписали с китайскими товарищами еще один договор о сотрудничестве. Очередным их партнером стала компания Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Этот проект позволит создать в регионе несколько предприятий по производству автокомпонентов как для традиционных машин, так и для электромобилей.