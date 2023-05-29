Калининградский «Автотор» окончательно сменил немецко-корейскую колею на китайскую

Фото: «Автотор»
Калининградский завод «Автотор» освоил производство легковушек китайской марки BAIC еще в начале апреля. Однако ограничивать партнерские отношения одной лишь контрактной сборкой машин стороны не намерены. В амбициозных планах — создание условий для выпуска автокомпонентов и даже совместная разработка новых автомобилей.
Артем Князев

Представители завода «Автотор» и компании BAIC подписали соглашение о дальнейших планах сотрудничества по стратегическим направлениям развития. Причем они касаются не только существующего проекта — то есть производства китайских машин на мощностях калининградского предприятия — но и совершенно новых.

В частности, что самое любопытное, в рамках достигнутых договоренностей стороны будут совместно создавать автомобили — с электрическими, гибридными и газовыми силовыми установками. Кроме того, они вместе организуют производство автокомпонентов — разумеется, на площадке «Автотора».

А пока программа локализации по обозначенным направлениям разрабатывается, «Автотор» и BAIC реализуют ранее утвержденный план — по переходу на производство автомобилей по полному циклу (со сваркой и окраской). Напомним, что сейчас в Калининграде выпускают две модели: кроссовер X35 и седан U5 Plus. Но до конца текущего года на конвейер должны встать еще пять.

Напомним, что на днях калининградцы подписали с китайскими товарищами еще один договор о сотрудничестве. Очередным их партнером стала компания Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Этот проект позволит создать в регионе несколько предприятий по производству автокомпонентов как для традиционных машин, так и для электромобилей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, китайские авто
29 мая 2023
359