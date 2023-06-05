Changan раскрыл подробности о кроссовере Uni-T для России

Купеобразному кроссоверу Changan Uni-T, ориентированному на российский рынок, положены 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л. с., семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями и безальтернативная система переднего привода. Габариты новинки — 4515х1870х1565 мм при колесной базе в 2710 мм. То есть это компактный SUV с довольно большим для класса расстоянием между осями.

И если выбора модификаций у покупателей нет, то комплектаций предусмотрено несколько. Правда, их подробное описание пока не публикуется. Известно лишь, что Uni-T похвастает 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями с перфорированной экокожей, а также россыпью «интеллектуальных систем безопасности и ассистентов управления».

Не называют китайцы пока и цену автомобиля. Впрочем, пару недель назад ее уже «слил» один дилер. И если та информация была правдивой, то за Changan Uni-T в версии «попроще» менеджеры автосалонов попросят от 2 870 000 рублей, а в топовой — от 2 970 000.