Стали известны сроки российского дебюта Chery Tiggo 9

Китайцы готовят к отправке в Россию очередной кроссовер: большой Chery Tiggo 9 должен стать венцом российсской модельной линейки марки и составить мощную конкуренцию популярному KIA Sorento, который, правда, сейчас приезжает к нам исключительно параллельным импортом. То есть, по большому счету, речь идет не о конкуренции «китайца» с «корейцем», а об окончательной замене последнего на нашем рынке.

В Поднебесной для этого сделали все необходимое: машину подготовили и адаптировали для эксплуатации в наших сложных условиях. Судя по всему, уже началась или вот-вот начнется процедура сертификации для выхода модели «на Россию», которая для Chery Tiggo 9 станет первым экспортным рынком.

Напомним, что автомобиль будет оснащен единственным двухлитровым бензиновым турбомотором объемом два литра мощностью в 261 л. с., который наверняка будет дефорсирован до подналоговых 249 «лошадей», и двумя типами трансмиссий. Базовая моноприводная версия получит 7-ступенчатый «робот», а топовая — полный привод и классическую АКПП на 8 передач. В Китае автомобиль стоит от 152 900 юаней или 1 740 000 рублей по текущему курсу.