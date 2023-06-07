В России могут наладить производство собственных систем ESP

Василий Шпак, один из заместителей главы Минпромторга Дениса Мантурова, рассказал, что российская промышленность после нескольких пятилеток отчетов и презентаций наконец перешла к реальному налаживанию процессов замещения импорта. Ровно в тот миг, когда слово «импортозамещение» стало нарицательным и ругательным.

Так, по словам чиновника, отечественные предприятия уже выпускают ЭБУ (электронные блоки управления), проводку и некоторые датчики для автомобилей. Также в Костроме вот-вот запустят серийное производство российских антиблокировочных систем ABS.

Следующим шагом, как передают РИА Новости, станет локализация ESP — элементов противозаносной системы. Пока речь идет лишь о «рассмотрении возможности организации производства». Однако слова чиновника столь высокого ранга следует воспринимать не как мысли вслух и благие начинания, а как констатацию факта: работа уже ведется. А раз «публикация» высказывания произошла, то в скором времени мы наверняка узнаем подробности о начале большой стройки или заключении соглашения с очередным партнером из «дружественных стран».