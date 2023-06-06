Зачем опытные водители кладут под колеса полиэтиленовые пакеты

Начнем с того, что пакеты облегчают работы по обслуживанию машины. Например, они очень помогут при замене жидкости в гидроусилителе руля (ГУР). Для этого сначала кладем две такие полиэтиленовые сумки на пол гаража и наезжаем на них колесами. Затем открываем капот, берем так называемый шприц Жанэ, приспосабливаем к нему шланг и опускаем в бачок ГУРа. Заливаем с помощью данной нехитрой конструкции новую жидкость в систему и вращаем руль при заглушенном моторе.
Это необходимо сделать, чтобы старую отработку начало выдавливать через «обратку». А пакеты как раз нужны, чтобы «баранка» вращалась легче, ведь усилитель не функционирует. Таким образом, методом замещения, меняем жидкость на новую. И не надо ничего разбирать. Да и на шины не будет повышенных нагрузок при вращении: пакеты снизят трение. Особенно, если пол гаража бетонный.
«Кулек» пригодится и на бездорожье. Скажем, подъехали к даче, а километр грунтовой дороги размыло. Если привод у автомобиля передний, то без установки цепей или специальных браслетов на ведущую ось не обойтись. Сами цепи и фиксирующие устройства на этих самых браслетах делают стальными. И проблема в том, что при проезде через буераки металл трется о легкосплавный диск, оставляя на нем царапины. Не слишком критично, но крайне неприятно, ведь машина теряет товарный вид. Да и перекрашивать «литье» долго и дорого. Так что чтобы избавить себя от неприятностей, подкладываем «пакетики п/э» (в свернутом виде) под стальные замки браслетов — так эмаль дисков точно останется нетронутой, и к «фазенде» доберетесь без потерь.
Полиэтилен поможет закрепить и разболтавшийся пластиковый пистон. Например, если на грунтовке задели камень, в результате чего перекосило брызговик, а резьбу сорвало. Берем кусок пакета, наматываем на пистон или шпильку, не экономя материал. Далее остается установить брызговик на место и плотно затянуть крепеж. Конечно, решение не самое эффективное, но дотянуть до автомагазина или сервиса поможет.