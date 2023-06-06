Зачем опытные водители кладут под колеса полиэтиленовые пакеты

Начнем с того, что пакеты облегчают работы по обслуживанию машины. Например, они очень помогут при замене жидкости в гидроусилителе руля (ГУР). Для этого сначала кладем две такие полиэтиленовые сумки на пол гаража и наезжаем на них колесами. Затем открываем капот, берем так называемый шприц Жанэ, приспосабливаем к нему шланг и опускаем в бачок ГУРа. Заливаем с помощью данной нехитрой конструкции новую жидкость в систему и вращаем руль при заглушенном моторе.

Это необходимо сделать, чтобы старую отработку начало выдавливать через «обратку». А пакеты как раз нужны, чтобы «баранка» вращалась легче, ведь усилитель не функционирует. Таким образом, методом замещения, меняем жидкость на новую. И не надо ничего разбирать. Да и на шины не будет повышенных нагрузок при вращении: пакеты снизят трение. Особенно, если пол гаража бетонный.