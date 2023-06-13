Great Wall выкатил конкурента Ford Raptor

Новая модель компании Great Wall представлена в Китае: агрессивный пикап Dragon Bullet должен составить конкуренцию ни много ни мало Его Величеству Ford Raptor! Замах на миллион, конечно, не поспоришь. Помимо агрессивного внешнего вида, подчеркнутого расширителями арок, дугами на крыше и штатным шноркелем, машина оснащена регулируемыми амортизаторами K-MAN и внедорожными покрышками BF-Goodrich. Под капотом — двухлитровый бензиновый турбомотор на 220 л. с., агрегированный с 8-ступенчатым «автоматом».

В салоне традиционный для современных китайский машин набор опций: цифровая приборная панель, огромный, размером с телевизор, экран мультимедийной системы, электрорегулировки кресел первого ряда, климатическая установка и беспроводная зарядка для смартфона. В Поднебесной машина будет стоить около трех миллионов рублей и, наверняка, скоро появится в России. Параллельным или даже прямым импортом — все смешалось в доме Облонских. «Оригинальный» Ford Raptor, который, напомним, тоже сейчас остался без V8 и оснащается «турбошестеркой», продается по цене от 10 000 000 рублей за машину с минимальным пробегом.