Пена в порогах: кто первым придумал верный способ быстро уничтожить любое авто

Любой опытный автовладелец знает, что пена в порогах — это такой варварский ремонт авто перед продажей. Никто в здравом уме и твердой памяти, на трезвую голову и встав с нужной ноги не зальет строительный состав в полости личного автомобиля — сгниет же. И тем не менее — льют. Причем не только в России, и не только в гаражных мастерских. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Девяностые научили россиян обходиться в строительстве без досок, питаться чистым кислородом и надеяться только на подручные средства. Дешево и сердито — не лозунг, а вердикт. Так появилось множество «уникальных» изобретений, от которых сегодня выпадают последние волосы. Но стоит признаться: не все из вышеперечисленного имеет авторство русского Левши. Есть и привнесенное. В том числе — и пена в автомобильные пороги.

Наличие в них строительной пены говорит исключительно о червоточине в душе продавца: пена моментально набирает грязь и воду, а пороги, «отремонтированные» таким методом, сгнивают через полтора-два года. Ремонт одной стороны, напомним, выполнить дешевле чем за 30 000 рублей весьма проблематично. Принять такое пятно на карму готовы не все", но отдельные индивидуумы до сих пор встречаются. Это к разговору о законодательном запрете скручивать пробег: лучше бы пену в пороги лить запретили.

Всегда считалось, верилось и твердо утверждалось, что идея залить гнилые пороги пеной, подкинуть шпакли и покрасить, дабы на голубом глазу заявлять будущему счастливому обладателю автомобиля, что, мол, машина и зимы-то не видела, поскольку владел ей дедушка/бабушка/капитан дальнего плавания родом из наших широт.

Однако практика и сама автомобильная история подсказывает, что столь разнузданным чувством прекрасного обладают еще и наши извечные «партнеры» — американцы. Скажем больше: пену в пороги американских автомобилей заливают на заводских конвейерах!

Фото globallookpress.com

Счастливые обладатели Chrysler Sebring и 300C соврать не дадут, как, впрочем, и владельцы Jeep Wrangler: в погоне за шумоизоляцией, американские автомобильные гиганты заливали полости, в том числе и пороги, специальной пеной.

А российские мастера, занимающиеся кузовным ремонтом, узнали об этом в погоне за огнетушителем: пена прекрасно горит, когда на нее попадают искры от сварки и «болгарки». Кстати, миллион камней было закинуто на огород ГАЗа, который и познакомил массу российских водителей с этой «инновацией» благодаря Volga Siber (в девичестве — Chrysler Sebring).

Если «начистоту», то единственный актуальный и вообще допустимый способ ремонта автомобильного порога подразумевает сварку. Все остальное, которое «дешевое», «хитрое» и «лайфхак» — от лукавого. Последующие владельцы будут проклинать последними словами. А для тех, кто сподобился залить пеной и подкинуть шпакли, «там» уже заготовлен отдельный котел.