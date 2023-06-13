Возвращение «Жигулей»: названия моделей АВТОВАЗа могут переписать по-русски

– Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия и, думаю, АВТОВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, тольяттинцы дадут обратную связь и свои предложения, — заявил председатель совета директоров АВТОВАЗа Мантуров.

Глава Минпромторга также сообщил, что в России уже имеется свой собственный «народный автомобиль». Это LADA Granta с розничным ценником в 750 000—850 000 рублей. По мнению министра, государству следует повышать доступность росийских автомобилей с помощью мер стимулирования и поддержки.

– Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с подобными предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, — заявил Мантуров на вопрос РИА Новости о вероятности возрождения бренда «Ока».