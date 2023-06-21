Автомобили LADA стали более российско-китайскими

О внедрении запчастей и компонентов от новых производителей сообщает портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на информационное письмо АВТОВАЗа дилерам. Такой результат стал итогом работы по формированию цепочек поставок и началом сотрудничества с компаниями из дружественных РФ стран.

Скажем, Vesta получила новые приводы передних колес, задние электростеклоподъемники, генератор, а также отдельные детали тормозной системы и датчики ABS. На центральном подлокотнике «Весты» и облицовке консоли «Гранты» заменили материалы отделки. А Niva Legend и Travel обзавелись сливными пробками с магнитом.

Заводчане повысили и ремонтопригодность флагмана модельного ряда, внедрив так называемые разузловки приводов и тормозов. Отныне для ремонта «Весты» можно заказывать отдельные запчасти, а не деталь в сборе.

Отрадно, что к дилерам приехали и первые кроссоверы LADA X-Cross 5. Но тут не все однозначно. Паблик Avtograd news выложил фото пары российско-китайских SUV. На них оказались эмблемы сразу двух производителей: снаружи — LADA, внутри — FAW. Вероятно, кто-то решил, что так будет более престижно или честно.