Евросоюз ввел тупые санкции против российских автолюбителей

23 июня заработал очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении РФ и ее граждан. В документе нашлось место и для «ужасных кар» против нашего авторынка. В Европе, видимо, очень долго «морщили мозг», прежде чем додумались полностью запретить экспорт в нашу страну своих как новых, так и подержанных машин с моторами объемом более 1,9 литра.

А еще россияне теперь должны безумно страдать потому, что остались без европейских электромобилей и «гибридов». Они там, что, всерьез уверены, будто отныне мы начнем массово задыхаться от выхлопных газов?

Напомним, что более года назад европейцы уже запретили отправку в Россию своих машин стоимостью свыше 50 000 евро. Что абсолютно не мешает состоятельным гражданам с помощью многочисленных компаний-посредников заказывать и получать из Европы абсолютно любой автомобильный «премиум».

Фанаты же «евроавтопрома» с уровнем достатка попроще и до введения новых санкций Евросоюза везли из Старого Света машины преимущественно маломощные — с моторами скромного объема. Но к этому их побуждали и побуждают не какие-то там директивы еврочиновников, а родное российское таможенное законодательство с его драконовскими ввозными пошлинами и сборами.