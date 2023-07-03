Changan предложит россиянам еще один дешевый седан

Подробностей о локализации производства Eado DT — модели, которая официально сегодня в России не продается — не так много. Известно лишь, что начать китайцы планируют с крупноузловой сборки. Конкретные площадки, куда Changan придет с наибольшей долей вероятности, тоже пока не называются.

Нашим коллегам из редакции Drom удалось выяснить, что российским покупателям Eado DT предложат с 1,6-литровым атмосферником на 136 л. с. и четырехступенчатым «автоматом» Aisin. Но, опять же, нет ни подробностей, ни ориентировочных сроков запуска, ни, естественно, цен.

Напомним, что сейчас линейка Changan в РФ включает три «легковушки»: относительно бюджетные седаны Alsvin и Eado Plus, а также более крупный лифтбэк Uni-V. За первый (107-сильный турбомотор и пятидиапазонный «робот») дилеры просят от 1 619 900 рублей, за второй (155-сильный движок с наддувом и семискоростной «робот») — от 2 159 900. Что же до Uni-V (181 «турбосила», 7 DCT), то его стартовый прайс — 2 629 900.