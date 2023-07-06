Названы цены и дата старта российских продаж кроссовера Haval M6

Российское представительство Haval анонсировало старт продаж своего кроссовера M6 до конца июля нынешнего года. Модель оснащается единственно возможным бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с. Привод только передний. В «базе» Haval M6 получил 6-ступенчатую «механику». Такая машина стоит без малого 2 млн. рублей. Более дорогая комплектация отличается от начальной лишь наличием 7-ступенатого «робота». Ее цена — 2,1 млн. рублей. Haval M6 получил полностью светодиодную оптику. Цветовая палитра кузова не балует разнообразием: в наличии есть лишь белый, черный и серый колеры.

В арсенале модели присутствует набор электронных помощников водителя и систем безопасности. Среди них круиз-контроль, камера заднего вида, противобуксовочная система, ассистенты помощи при спуске и в начале подъема, ESP, а также фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира. В салоне Haval M6 можно найти климат-контроль, сенсорный дисплей «мультимедики» диагональю 10,25 дюймов, USB-порты для седоков переднего и заднего ряда, а также несколько других опций. Полезный объем багажного отделения ‑ 808 литров. Видимо, памятуя о легендарной нестойкости автомобилей марки Haval к коррозии в российских условиях, в официальном релизе компании особо подчеркивается тот факт, что днище и колесные арки Haval M6 дополнительно обработаны антикором.