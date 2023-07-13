Toyota RAV4 больше не интересует: названы самые востребованные «праворульки» в России

Аналитики сервиса «Автотека» изучили данные о запросах истории праворульных автомобилей с пробегом, осуществленных за период с января по июнь, и пришли к выводу, что среди относительно свежих «бэушек» (в возрасте до 3 лет) больше всего россиян интересует кроссовер Toyota Harrier. На второй строчке, что странно, разместился электрический SUV из Китая Arcfox Alpha-T (в основном эта модель предлагается с левым рулем), на третьей — Nissan Leaf.

Прежний лидер Toyota RAV4 опустился на четвертое место, а на пятом прописался Nissan Note. В первой десятке также оказались компактный вэн Suzuki Solio, Subaru Impreza, Toyota C-HR, Toyota Crown и Noah — еще один представитель сегмента MPV.

Что же касается «праворулек» в возрасте от 3 до 6 лет, то тут по пользовательским запросам истории лидирует Nissan Note. Следующие четыре позиции — за «Тойотами»: вэнами Sienta и Tank, универсалом Corolla Fielder и хетчбэком Vitz. Кроме них, в ТОП−10 попали Nissan Serena, Toyota C-HR, Honda Stepwgn, Toyota Aqua и Honda Fit.