Geely назвала цену и дату старта продаж нового седана Emgrand L

Geely Emgrand L Hi-P Champion Edition получил новый дизайн передней части. Из бросающегося в глаза — намного более узкая, чем у модели-предшественника Emgrand L Hi-X, радиаторная решетка и иное оформление выхлопных труб. В остальном экстерьер серьезных изменений не претерпел. Таким образом, по факту можно говорить скорее о фейслифте модели.

Габариты новинки составляют 4735х1815х1495 мм при колесной базе 2700 мм. Силовой агрегат Geely Emgrand L Hi-P Champion Edition включает 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 181 л. с и 136-сильный электромотор. В трансмиссии применена 3-ступенчатая коробка передач DHT Pro.

Запас хода на электротяге Emgrand Hi-P Champion Edition достигает 100 км. Суммарный пробег на одной заправке — 1300 км. Заявленный средний расход топлива — 3,8 литров на 100 км.

Минимальная цена Geely Emgrand L Hi-P составляет 109 800 юаней — порядка 1,4 млн. рублей. Более дорогая комплектация стоит 122 800 юаней — 1, 54 млн. рублей. Автомобиль поступит на домашний рынок до конца июля. А о перспективах официальных поставок седана Emgrand L Hi-P в Россию пока информации нет.