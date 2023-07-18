Hongqi выпустил недорогой компактный кроссовер

Выпустив Hongqi HS3, бренд продемонстрировал, что современный автопром — это не только одни лишь «электрички» и «подключаемые гибриды». Базовая модификация нового кроссовера оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 168 л. с. и 7-ступенчатым «роботом». Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды.
Топовая версия получила силовую установку мягкого гибридного типа (стартер-генератор помогает ДВС «в трудную минуту») с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 251 л. с. Она работает в компании восьмиступенчатого «автомата» и полноприводной трансмиссии. Динамика такого кроссовера — 6,9 секунды «до сотни».
Габариты Hongqi HS3 составляют 4655х1900х1668 мм, а колесная база равна 2770 мм. Центральное место на «морде» занимает необъятная решетка радиатора с вертикальным «китовым усом» серебристого цвета. По бокам от нее внизу — «ноздри» с противотуманками. Головной свет выполнен в духе современной китайской автомоды — с раздельными фарами. Задняя часть оформлена тоже «по канону»: угловатые блокфары визуально соединены узким стопсигналом во всю ширину кормы.
Салон Hongqi HS3 отделан темным дорогим пластиком. Внутри автомобиль оснащен двумя цветными ЖК-экранами — 12,3-дюймовой приборной панелью и 12,6-дюймовым тачскрином на центральной консоли. Характерно, что создатели машины не стали их визуально «слеплять» в один длинный «телевизор» — как это сейчас делают многие азиатские конкуренты в погоне за неуловимой творческой мыслью немецких дизайнеров десятилетней давности. Наоборот: каждый из мониторов кроссовера обрамлен в подчеркнуто массивную пластиковую рамку, как бы демонстрируя монументальность и надежность китайского «премиума».
Hongqi HS3 предлагается покупателю в четырех комплектациях по цене от 145 800 юаней (1,84 млн. рублей ) до 195 800 юаней (2,5 млн. рублей). О поставках модели в Россию пока можно лишь мечтать.