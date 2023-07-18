Hongqi выпустил недорогой компактный кроссовер

Выпустив Hongqi HS3, бренд продемонстрировал, что современный автопром — это не только одни лишь «электрички» и «подключаемые гибриды». Базовая модификация нового кроссовера оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 168 л. с. и 7-ступенчатым «роботом». Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,9 секунды.

Топовая версия получила силовую установку мягкого гибридного типа (стартер-генератор помогает ДВС «в трудную минуту») с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 251 л. с. Она работает в компании восьмиступенчатого «автомата» и полноприводной трансмиссии. Динамика такого кроссовера — 6,9 секунды «до сотни».

Габариты Hongqi HS3 составляют 4655х1900х1668 мм, а колесная база равна 2770 мм. Центральное место на «морде» занимает необъятная решетка радиатора с вертикальным «китовым усом» серебристого цвета. По бокам от нее внизу — «ноздри» с противотуманками. Головной свет выполнен в духе современной китайской автомоды — с раздельными фарами. Задняя часть оформлена тоже «по канону»: угловатые блокфары визуально соединены узким стопсигналом во всю ширину кормы.