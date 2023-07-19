Насколько с начала года в России подорожали подержанные автомобили

На сегодня средняя арифметическая стоимость подержанного автомобиля составляет 1 417 600 рублей, тогда как еще шесть месяцев назад эта цифра была меньше на 102 700 целковых. Если же считать за год, к ценам июля 2022 года, то «секонд-хенд» подорожал на внушительные 15,8% (+193 600 рублей).

Можно ли назвать эту тенденцию неутешительной? И да, и нет, считают эксперты. С одной стороны, налицо рост рынка как новых, так и подержанных авто. За полгода импорт свеженьких машин увеличился более чем втрое. Отсюда и помолодевшая, а значит, и подорожавшая «вторичка». К тому же растут и объемы поставок из-за рубежа: за отчетные полгода в страну ввезли 220 000 легковушек с пробегом — в 2,9 раза больше, чем за первые полгода 2022-го.

Однако на, казалось бы, позитивный рост продаж подержанных авто оказывают влияние и негативные факторы. Такие, как, например, колебания курса рубля и скорое увеличение утилизационного сбора.