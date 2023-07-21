Илон Маск всего за день потерял на акциях Tesla $18,4 млрд

За первое полугодие прибыль автоконцерна снизилась до наименьших значений со времен эпидемиологически разрушительного 2021 года. При этом рентабельность упала до 18,1%. В минувший четверг капитализация обвалилась почти на 10%, и к концу торговой сессии на 20 июля одна акция оценивалась в $262,90.

Маску принадлежит 13% акций компании Tesla, отсюда и невероятный размер убытков. Впрочем, миллиардер философски оценивает потери, приводя в пример цитату из Уоррена Баффета. Тот говорил, что фондовый рынок — словно пьяный психопат, настроение которого не предугадаешь.

Даже с такими потерями г-н Маск все еще возглавляет список Forbes, оставаясь богатейшим человеком в мире с состоянием что-то там за $250 млрд. И в этой связи остается лишь удивляться тому, что активно наращивающая объем производства Tesla так просела на фондовом рынке. Напомним, что во втором квартале 2023 года производство электромобилей Tesla оказалось на рекордно высоком уровне, составив 479 700 единиц. Это почти на 40 000 единиц больше тоже весьма не слабых показателей первого квартала.