Бесшумный убийца: почему смертельно опасно попасть в аварию с электромобилем

Лет 10 назад электрокары, в массе своей, были интересны лишь «повернутым» на всевозможных инновациях очень богатым гражданам. И на рынке безраздельно царила Tesla. Теперь же в России можно приобрести электромобили более десятка европейских, американских, японских и, самое главное, китайских брендов. По относительно доступной цене.

Благодаря этому встреча с «электричкой» на дороге из экзотики уже давно превратилась во вполне заурядное явление. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава компании Moscow Tesla Club Алексей Еремчук, темпы создания инфраструктуры для электромобилей в России позволяют говорить о том, что через пару лет пользоваться ими станет не менее удобно,чем традиционным автомобилем с ДВС. Что повлечет за собой ощутимый рост числа таких ТС на дорогах и, как следствие, ДТП с их участием.

При этом, напомним, защищенность обитателей салона электромобиля выше, чем у их коллег в машине с ДВС. Поскольку у «зеленых» нет массивного мотора прямо перед водителем: электродвигатели размещаются внизу, возле колес. Из-за этого при лобовом столкновении седоки электрокара избегнут риска заполучить блок цилиндров в лицо. Кроме того, массивная аккумуляторная батарея «электрички» расположена в днище ТС. К тому же конструкторы стараются защитить ее от повреждений при ДТП — например, помещая в титановую «броню».