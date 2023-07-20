Бесшумный убийца: почему смертельно опасно попасть в аварию с электромобилем

Лет 10 назад электрокары, в массе своей, были интересны лишь «повернутым» на всевозможных инновациях очень богатым гражданам. И на рынке безраздельно царила Tesla. Теперь же в России можно приобрести электромобили более десятка европейских, американских, японских и, самое главное, китайских брендов. По относительно доступной цене.
Благодаря этому встреча с «электричкой» на дороге из экзотики уже давно превратилась во вполне заурядное явление. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава компании Moscow Tesla Club Алексей Еремчук, темпы создания инфраструктуры для электромобилей в России позволяют говорить о том, что через пару лет пользоваться ими станет не менее удобно,чем традиционным автомобилем с ДВС. Что повлечет за собой ощутимый рост числа таких ТС на дорогах и, как следствие, ДТП с их участием.
При этом, напомним, защищенность обитателей салона электромобиля выше, чем у их коллег в машине с ДВС. Поскольку у «зеленых» нет массивного мотора прямо перед водителем: электродвигатели размещаются внизу, возле колес. Из-за этого при лобовом столкновении седоки электрокара избегнут риска заполучить блок цилиндров в лицо. Кроме того, массивная аккумуляторная батарея «электрички» расположена в днище ТС. К тому же конструкторы стараются защитить ее от повреждений при ДТП — например, помещая в титановую «броню».
Аккумулятор вместе с защитой подобного типа создает своего рода «каркас безопасности» для пассажиров, при аварии принимая удар на себя. Во многом благодаря этому после ДТП салон «электричек» оказывается не поврежден. Но это плохая новость для обитателей машины с ДВС, в которую въедет электромобиль. Суммарную энергию столкновения придется гасить преимущественно кузову авто классической конструкции. Массивная и прочная АКБ «электрички», при прочих равных условиях, сомнет силовую конструкцию автомобиля с двигателем внутреннего сгорания как скорлупу.
То есть безопасность пассажиров электротранспорта в аварии оборачивается более тяжкими травмама их визави из обычной машины. Кроме того, как бы ни была конструктивно защищена батарея «электрички», риск ее повреждения в аврии все-равно имеется. А когда литиевое содержимое батареи оказывается в контакте с кислородом воздуха или водой, начинается неконтролируемая реакция, сопровождающаяся выбросом огромного количества тепла. Горящий литий стандартными пожарными средствами тушить бесполезно. Именно по этой причине пожар аккумулятора столь опасен и свиреп.
Вывод из всего вышесказанного один: не дай вам Бог на машине с ДВС попасть в аварию с электромобилем. Он вас либо расплющит, либо сожжет в адском пламени своего плавящегося аккумулятора. Поэтому в потоке машин лучше держитесь подальше от электромобилей — целее будете.