В Россию едет белорусский кроссовер BelGee X50

На радиаторной решетке автомобиля теперь видна эмблема автозавода, расположенного в братской республике, а на крышке багажника вместо крупной надписи Geely отныне красуется BelGee. Кроме того, шильдик Coolray уступил место наклейке X50, а еще китайский логотип исчез со стекол машины.

К белорусским дилерам авто должны приехать на следующей неделе. Ожидается, что это будут топовые версии с черным окрасом кузова. Что касается техники, то она не изменилась: под капотом работает знакомый 1,5-литровый 150-сильный наддувный двигатель, спаренный с 7-супенчатым «роботом».

По данным портала Quto.ru, у нас кроссоверы Geely Coolray и BelGee X50 станут продавать параллельно. Экземпляры под белорусским брендом появятся во второй половине этого года. Комплектации и цены объявят позже.

Есть основания полагать, что под маркой BelGee оставят нынешний «Кулрей», а под именем Geely запустят ресталйинговый вариант кроссовера. Его отличает иная внешность, полностью новый салон, а также более мощный четырехцилиндровый силовой агрегат.