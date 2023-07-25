В Россию едет белорусский кроссовер BelGee X50

Фото BelGee
Предприятие «БелДжи», где выпускают китайские Geely, прекратило производство модели Coolray. Теперь вместо нее завод собирает кроссовер под названием BelGee X50. Это, по сути, прежний «Кулрей», но с другими шильдиками и большей степенью локализации. А самое интересное, что новый старый SUV начнут продавать и в России.
Виктор Васильев

На радиаторной решетке автомобиля теперь видна эмблема автозавода, расположенного в братской республике, а на крышке багажника вместо крупной надписи Geely отныне красуется BelGee. Кроме того, шильдик Coolray уступил место наклейке X50, а еще китайский логотип исчез со стекол машины.

К белорусским дилерам авто должны приехать на следующей неделе. Ожидается, что это будут топовые версии с черным окрасом кузова. Что касается техники, то она не изменилась: под капотом работает знакомый 1,5-литровый 150-сильный наддувный двигатель, спаренный с 7-супенчатым «роботом».

По данным портала Quto.ru, у нас кроссоверы Geely Coolray и BelGee X50 станут продавать параллельно. Экземпляры под белорусским брендом появятся во второй половине этого года. Комплектации и цены объявят позже.

Есть основания полагать, что под маркой BelGee оставят нынешний «Кулрей», а под именем Geely запустят ресталйинговый вариант кроссовера. Его отличает иная внешность, полностью новый салон, а также более мощный четырехцилиндровый силовой агрегат.

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25 июля 2023
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