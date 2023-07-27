Осенью АВТОВАЗ будет выпускать только белые LADA Granta

Примерно через месяц акриловый «Ледниковый» колор с кодом 221 станет основным для «Гранты». Об этом сообщает VK-сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ», ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении производственный план завода. Напомним, что в данный момент у модели есть и черная эмаль «Пантера» (672).

Ранее появлялась информация и о том, что выпуск «Гранты» с 16-клапанным мотором (106 л. с.), приостановленный весной, снова возобновят в сентябре. Инсайдеры пишут, что это действительно произойдет, но соберут лишь 200 машин для дочерней компании «ЛАДА-Спорт». Инженеры перекалибруют подвеску, после чего машины станут называться Granta Drive Active. Все прочие экземпляры, как прежде, будут оснащать 8-клапанным движком.

Кроме того, на тот же период намечено возобновление производства седанов и лифтбэков в спецверсии #Club, хотя раньше говорили, что это случится в августе.