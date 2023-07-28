Глава АВТОВАЗа рассказал, когда возобновится производство LADA Largus

Топ-менеджер рассказал, что выпуск «Ларгусов» с двигателями внутреннего сгорания начнется уже этой осенью. А может быть, первая партия появится даже раньше — в августе. Слова г-на Соколова приводит ТАСС.

Ранее инсайдеры сообщали, что речи о массовом производстве пока не идет. На первом этапе подготовят около 600 машинокомплектов. По мнению заводчан, о старте полноценной сборки универсалов можно будет говорить, только когда свои способности работать в таком темпе покажут поставщики комплектующих.

Напомним, что до остановки Largus «обосновался» в Тольятти на линии В0. Его выпускали с апреля 2012 года, а сейчас там собирают LADA Vesta NG. Если все так и останется, нитка конвейера достигнет своей проектной мощности в 60 автомобилей в час. Как пишет VK-паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», 40 из них будут Vesta NG, а 20 — Largus. Однако Максим Соколов допустил и релокацию производства «Ларгуса», но решение по этому вопросу пока не принято.