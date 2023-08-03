Пригнать нельзя, смириться: Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

В налоговой службе грузинского Минфина сообщили, что Грузия с 1 августа действительно ввела ограничения на экспорт в Россию автомобилей, ввезенных в страну из США. Тогда как запрет на машины из Европы (авто с двигателями более 1,9 л, а также электромобили) вступят в силу только с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций.

По статистике, за первую половину 2023 года из Грузии в Россию вывезли более 3700 легковушек на сумму $52 млн. В годовом исчислении поставки машин выросли на 274%. Автомобили — на сегодня третья по обороту статья в списке экспортных товаров, которые отправляет нам Грузия. Только за шесть месяцев текущего года из республики пришло более 3700 авто общей стоимостью $53 млн.

При этом поставщики подтверждают, что перегнать машину из Грузии все равно можно, но лишь для частного пользования. Уже не на транзитных номерах для удобной последующей перепродажи, а лишь получив полноценные грузинские «жестянки».