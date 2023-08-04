Раскрыты технические характеристики лифтбэка «Москвич 6»

По информации портала «Китайские автомобили», «шестерку» предложат покупателям с одним мотором, но в двух вариантах форсировки. Трансмиссий будет тоже две.

Рядный наддувный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (серия HFC4GC1.6E), отвечающий экологическим нормам «Евро−5», станет развивать 136 либо 174 л. с. Конечно же, тяговые характеристики и показатели экономичности этих версий сильно различаются. Так что первый вариант, скорее всего, приглянется таксомоторным паркам, а второй — активным водителям.

В пару к 136-сильному движку приставлен вариатор. Более мощному «прописали» преселективный 6-ступенчатый «робот».

Известно также, что лифтбэк сможет похвастать довольно богатым оснащением. Предусмотрены системы ABS и EBD, электрорегулировки кресла водителя, обогрев руля, адаптивный круиз-контроль, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, климат-контроль и другие блага.

В конце отметим, что «Москвич 6» довольно крупный автомобиль. Его длина равна 4780 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1492 мм, а размер колесной базы составляет 2770 мм. То есть это конкурент некогда очень популярной Skoda Octavia.