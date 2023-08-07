В Тольятти «сворачивают» производство LADA Largus

Официальных данных на этот счет порталу «АвтоВзгляд» обнаружить не удалось. Последнее, что касалось «Ларгуса» — это информация о планах рестарта его производства в Тольятти, озвученная ранее главой АВТОВАЗа Максимом Соколовым. Напомним, тогда он сообщил, что пилотная партия машин, состоящая из 635 единиц, сойдет с конвейера уже в августе.

А между тем, ряд инсайдеров, которых в том числе представляет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», предрекают начало переноса производственной площадки Largus уже на ближайший сентябрь. Иными словами, первые «Ларгусы» ижевской сборки могут выпустить во втором квартале 2024 года.

Официально эту информацию АВТОВАЗ пока не комментирует. Однако об увеличении объемов производства семейства LADA Vesta в следующем году на заводе говорили не раз. Как и о планах запуска новых моделей Iskra и Aura.

Мотивацией к смене прописки Largus источник также называет необходимость обеспечить работой свой конвейер в Ижевске. Видимо, существенных объемов для электрического e-Largus, который получит прописку в Удмуртии, отечественный автогигант пока не прогнозирует.