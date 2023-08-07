Фрондерский кульбит: кто пострадает от грузинского запрета реэкспорта машин в Россию

Получили мы плюху, откуда не ждали. Суровые грузинские парни и девчата набрались решимости и единым махом взяли, да обрубили всю автоторговлю с нами. «С 1 августа запрещен реэкспорт/экспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, ввезенных из США на территорию Грузии. А с 26 сентября с территории Грузии будет запрещен реэкспорт/экспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза в Россию и Белоруссию, как это предусмотрено 11-м пакетом введенных санкций», — безапелляционно заявили порталу Business media представители Службы доходов Минфина Грузии.

Нехилый навар

Сим отчаянным актом наши соседи за Главным кавказским хребтом продемонстрировали, как им кажется, политическую несгибаемость и нанесли мощный удар по экономике. «Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars». Только вот не дает покоя закономерный вопрос — по чьей конкретно экономике они так лихо влупили? Давайте разбираться.

Россия вышла на второе место среди торговых партнеров Грузии. С января по июнь 2023 года торговый оборот между нашими странами превысил $1,2 млрд., что на 75% больше, чем в 2022 году. Самым важным объектом экспорта стало натуральное вино. На второй строке оказались ферросплавы, а третье место с совсем небольшим отставанием заняли — вы не поверите! — именно автомобили. Поскольку своего автопрома в Грузии нет, то можно легко сделать вывод, что все они именно реэкспортные, да-с.