Фрондерский кульбит: кто пострадает от грузинского запрета реэкспорта машин в Россию

Получили мы плюху, откуда не ждали. Суровые грузинские парни и девчата набрались решимости и единым махом взяли, да обрубили всю автоторговлю с нами. «С 1 августа запрещен реэкспорт/экспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, ввезенных из США на территорию Грузии. А с 26 сентября с территории Грузии будет запрещен реэкспорт/экспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза в Россию и Белоруссию, как это предусмотрено 11-м пакетом введенных санкций», — безапелляционно заявили порталу Business media представители Службы доходов Минфина Грузии.
Нехилый навар
Сим отчаянным актом наши соседи за Главным кавказским хребтом продемонстрировали, как им кажется, политическую несгибаемость и нанесли мощный удар по экономике. «Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars». Только вот не дает покоя закономерный вопрос — по чьей конкретно экономике они так лихо влупили? Давайте разбираться.
Россия вышла на второе место среди торговых партнеров Грузии. С января по июнь 2023 года торговый оборот между нашими странами превысил $1,2 млрд., что на 75% больше, чем в 2022 году. Самым важным объектом экспорта стало натуральное вино. На второй строке оказались ферросплавы, а третье место с совсем небольшим отставанием заняли — вы не поверите! — именно автомобили. Поскольку своего автопрома в Грузии нет, то можно легко сделать вывод, что все они именно реэкспортные, да-с.
Всего за 6 месяцев 2023 года из кавказской республики к нам было ввезено 3786 легковушек, общая стоимость которых составила $53 млн. Воспользовавшись нашими проблемами, грузины наварили нехило — по сравнению с прошлым годом поток машин через границу вырос на 274%! Правда, в качестве реципиента автомобилей Россия для Грузии всего лишь пятая — после Киргизии, Казахстана, Азербайджана и Армении.
Расплата за фрондерство
Тем не менее, в Тбилиси решили, что могут позволить себе небольшой финт ушами. Упорным нежеланием присоединяться к санкциям грузины порядком разозлили украинцев, на которых сегодня молится весь Запад, да и американцев тоже. Чтобы несколько смягчить плоды своего фрондерства, они сочли возможным сделать такой показательный жест. Доход от прикрытого бизнеса относительно невелик, и грузинские политики сочли, что его потерю соотечественники как-нибудь переживут. Да и русские не должны сильно обозлиться, поскольку для них этот выстрел — что слону дробина.
И действительно, России демарш правительства Грузии ничуть не навредил. 53 миллиона за полгода? Какая мелочевка. Только в одном-единственном месяце июне 2023 года Китай, согласно данным своей таможни, завез к нам автомобилей на $1,027 млрд. Вот это — объем, не поспоришь.
Не «новье», а «старье»
В июле 2023 года всеми видами импорта нам были доставлены 80 306 новых легковых автомобилей. В восьмерке самых крупных поставщиков, опубликованной «Автостатом», Грузия блистательно отсутствует. Следовательно, или она вовсе не связывается с «новьем», либо завозит его совсем в мизерном количестве — меньше, чем Япония, замыкающая автостатовскую табличку со смешной долей в 0,4%.
Что касается подержанных машин, то с ними грузины худо-бедно работают. Из 51 323 поступивших из-за границы на «вторичку» автомобилей, она честно доставила 1,4% — то есть, в натуральном выражении где-то 720 штук. Потеря такого объема вряд ли будет замечена отечественными покупателями.
А вот не самой благополучной в экономическом плане Грузии, где население отнюдь не процветает, как-то не пристало разбрасываться любыми источниками заработка.