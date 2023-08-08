Mercedes-Benz вернет на С- и Е-классы мощный мотор

Похоже, инженеры в Германии нашли способ обойти жесткие эконормы «Евро−7». Ведь именно они поставили крест на многих культовых спортивных автомобилях. Их принялись переделывать в электрокары, но покупатели такой ход не оценили: потребители хотят получать настоящие, а не искусственные ощущения от вождения.

Как стало известно порталу Carscoops, Mercedes-Benz строит планы по возвращению V8 на свои четырехдверки. Но «гражданских» C- и Е-классов это, увы, не касается. Речь идет только о Mercedes-AMG. Причем работать мотор будет в составе гибридной силовой установки.

Скорее всего, штутгартцы вернут наддувный агрегат М177 рабочим объемом четыре литра — именно его подгонят под стандарты «Евро−7». Ну а сами автомобили для инсталляции нового «сердца» требуют минимальных доработок.

Напомним, что сейчас движок М177 ставят на Mercedes-AMG S 63 E Performance. Это самый крутой представитель S-класса в истории. Его мощность — 802 л. с., а разгон до «сотни» занимает всего 3,3 секунды. Не исключено, что для более доступных моделей отдачу сделают меньше.