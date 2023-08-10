BMW представила новый седан 7-серии в «безопасной» версии

Несущая конструкция кузова обеих BMW полностью изготовлена из стального спецсплава, а трехмерные элементы конструкции созданы методом горячей штамповки. Получается своего рода защитная капсула, усиленная укрепленными дверями, пуленепробиваемыми стеклами и бронированным днищем.

Класс баллистической защиты — VR9. Это значит, что броня может выдерживать обстрел из оружия калибра 7,62 пулями со стальным сердечником, а также противостоять атакам дронов со взрывчаткой или гранатами.

Под капотом классической BMW 7-серии Protection работает 4,4-литровый V8 с технологией мягкого гибрида. Отдача агрегата — 530 л. с. Электрический же BMW i7 Protection оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л. с. О запасе хода на одном заряде тяговой батареи не сообщается. Но уже сейчас ясно, что проезжать «зеленый» седан будет заметно меньше, ведь его вес значительно прибавился.