BMW представила новый седан 7-серии в «безопасной» версии

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Баварцы выкатили две «семерки» в оснащении Protection, то есть бронированные. Одна из них с привычным бензиновым мотором, а другая электрическая. И именно к последней возникает больше всего вопросов.
Виктор Васильев

Несущая конструкция кузова обеих BMW полностью изготовлена из стального спецсплава, а трехмерные элементы конструкции созданы методом горячей штамповки. Получается своего рода защитная капсула, усиленная укрепленными дверями, пуленепробиваемыми стеклами и бронированным днищем.

Класс баллистической защиты — VR9. Это значит, что броня может выдерживать обстрел из оружия калибра 7,62 пулями со стальным сердечником, а также противостоять атакам дронов со взрывчаткой или гранатами.

Под капотом классической BMW 7-серии Protection работает 4,4-литровый V8 с технологией мягкого гибрида. Отдача агрегата — 530 л. с. Электрический же BMW i7 Protection оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л. с. О запасе хода на одном заряде тяговой батареи не сообщается. Но уже сейчас ясно, что проезжать «зеленый» седан будет заметно меньше, ведь его вес значительно прибавился.

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10 августа 2023
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