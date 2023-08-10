Volkswagen остается в России под новым именем

Отныне владельцы автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi смогут следить за новостями на сайте AGR, а также в ее новых пабликах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Skoda, Audi, Bentley, Lamborghini и Ducati тоже продолжают работать, говорится в сообщении.

На официальной странице AGR представлены автомобили, которые поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Любопытно, что дочерними марками империи VW дилеры больше не ограничены — в их салонах теперь можно встретить и сторонние бренды: такие, как Volvo, Kia или Toyota. Кроме того, AGR продолжает сервисную поддержку реализованных в России машин и осуществляет продажу запчастей.

Напомним, в конце июля Volkswagen Group избавилась от всех своих местных активов, включая производственную площадку в Калужской области, за 125 млн. евро. Покупателем стала компания «Арт-Финанс», близкая к структурам дилерского холдинга «Авилон».