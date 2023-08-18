В России назвали самые красивые автомобили

Исследование проводилось среди пользователей портала Quto.ru. В последнее время российский автомобильный рынок активно трансформируется: меняются лидеры и, соответственно, предпочтения покупателей. Это, по сути, и выясняли организаторы конкурса — журналисты Quto и эксперты маркетплейса СберАвто — у своих респондентов. Какие же автомобили из официально представленных на рынке моделей они находят наиболее привлекательными?

Больше всех голосов получил Geely Monjaro: в его пользу высказались 23% опрошенных. Вторую строчку поделили между собой Voyah Free и Geely Tugella (по 18%). 16% предпочли отечественнe. LADA Vesta. Также довольно часто респонденты называли красивыми автомобили Chery Arrizo 8 (13%) и Changan Uni-K (13%).

Согласно анализу предложений на площадке СберАвто, средняя стоимость чемпиона — Geely Monjaro — составляет 4 180 000 рублей, Geely Tugella — 3 800 000 рублей. А наиболее бюджетной моделью среди призеров остается Vesta c медианной ценой 1 100 000 рублей. При этом седан Chery Arrizo 8 сегодня можно приобрести примерно за 3 000 000, а Changan Uni-K — за 4 000 000 ₽