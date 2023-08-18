В России назвали самые красивые автомобили

Фото производителя.
Россияне назвали самые красивые автомобили из тех, что представлены сегодня в автосалонах. В голосовании приняли участие более 1700 человек старше 18 лет из всех регионов страны (92% из них мужчины, 8% — женщины).
Илья Фишер

Исследование проводилось среди пользователей портала Quto.ru. В последнее время российский автомобильный рынок активно трансформируется: меняются лидеры и, соответственно, предпочтения покупателей. Это, по сути, и выясняли организаторы конкурса — журналисты Quto и эксперты маркетплейса СберАвто — у своих респондентов. Какие же автомобили из официально представленных на рынке моделей они находят наиболее привлекательными?

Больше всех голосов получил Geely Monjaro: в его пользу высказались 23% опрошенных. Вторую строчку поделили между собой Voyah Free и Geely Tugella (по 18%). 16% предпочли отечественнe. LADA Vesta. Также довольно часто респонденты называли красивыми автомобили Chery Arrizo 8 (13%) и Changan Uni-K (13%).

Согласно анализу предложений на площадке СберАвто, средняя стоимость чемпиона — Geely Monjaro — составляет 4 180 000 рублей, Geely Tugella — 3 800 000 рублей. А наиболее бюджетной моделью среди призеров остается Vesta c медианной ценой 1 100 000 рублей. При этом седан Chery Arrizo 8 сегодня можно приобрести примерно за 3 000 000, а Changan Uni-K — за 4 000 000 ₽

автопродажи, авторынок
18 августа 2023
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