Автомобили Peugeot официально возвращаются в Россию

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Сейчас российские дилеры предлагают иранский Peugeot 207i по «серой» схеме, однако совсем скоро бюджетные хетчбэки начнут поступать по «официальному» каналу, что обеспечит покупателям как минимум полноценную заводскую гарантию. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил представитель Iran Khodro, пятидверка уже проходит сертификацию.
Кристина Извекова

Это может показаться удивительным, но несмотря на всю санкционную напряженку, «официальный» Peugeot 207i из Ирана будет продаваться в России под французским брендом. И да, с создателями «оригинала» вывод хетчбэка на отечественный рынок согласован. «Никаких проблем: у нас с французами есть договор о сотрудничестве, и мы уже больше 30 лет работаем вместе», — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в Iran Khodro.

Наш собеседник подчеркнул, что модель уже проходит сертификацию, но даже ориентировочные сроки завершения всех необходимых процедур и начала российских продаж он не назвал: «не думаю, что это займет много времени».

Кроме того, мы поинтересовались, планирует ли Iran Khodro выводить на отечественный рынок другие «Пежо». Ответ получен: «пока что нет».

Напомним, что «серые» продажи Peugeot 207i стартовали в России совсем недавно. Хетчбэк укомплектован 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 105 л. с. и автоматической коробкой передач. Список опций небедный: несколько подушек безопасности, обогрев передних кресел, задние парктроники с камерой, мультимедиа-система, круиз-контроль. И весьма привлекательная цена — 1,5 млн. рублей. Вот только с гарантией могут возникнуть сложности, ведь ее дает дилер.

21 августа 2023
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