Автомобили Peugeot официально возвращаются в Россию

Это может показаться удивительным, но несмотря на всю санкционную напряженку, «официальный» Peugeot 207i из Ирана будет продаваться в России под французским брендом. И да, с создателями «оригинала» вывод хетчбэка на отечественный рынок согласован. «Никаких проблем: у нас с французами есть договор о сотрудничестве, и мы уже больше 30 лет работаем вместе», — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в Iran Khodro.

Наш собеседник подчеркнул, что модель уже проходит сертификацию, но даже ориентировочные сроки завершения всех необходимых процедур и начала российских продаж он не назвал: «не думаю, что это займет много времени».

Кроме того, мы поинтересовались, планирует ли Iran Khodro выводить на отечественный рынок другие «Пежо». Ответ получен: «пока что нет».

Напомним, что «серые» продажи Peugeot 207i стартовали в России совсем недавно. Хетчбэк укомплектован 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 105 л. с. и автоматической коробкой передач. Список опций небедный: несколько подушек безопасности, обогрев передних кресел, задние парктроники с камерой, мультимедиа-система, круиз-контроль. И весьма привлекательная цена — 1,5 млн. рублей. Вот только с гарантией могут возникнуть сложности, ведь ее дает дилер.