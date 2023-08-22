Уже в этом году россиян ждет 4 премьеры от завода «Москвич»

В частности, уже в 2023 году россиян ждет премьера лифтбэка «Москвич 6» в четырех различных комплектациях. На следующий 2024 год запланировано начало производства моделей «Москвич 5» и «Москвич 8» плюс еще одна новинка, никакие подробности о которой пока не разглашаются. И, наконец, г-н Мозер обещал еще один продукт в 2025 году.

Как выяснил портал «АвтоВзгляда» на форуме IMAF−2023, в ближайшее время завод намерен освоить четыре платформы с глубокой локализацией производства моделей М3, М3Е и М6. В текущем году в планах выпуск 27 000 авто, в 2024-м — уже 44 000 штук. Включая по несколько тысяч экземпляров на электрическом приводе.

По примеру ведущих китайских концернов российская компания инициировала создание в России внутриотраслевого объединения с целью унификации комплектующих между различными производителями, создания новых универсальных платформ, узлов и компонентов ради снижения конечной себестоимости новых автомобилей. В структуру помимо «Москвича» могут войти АВТОВАЗ, УАЗ, КамАЗ и ГАЗ.