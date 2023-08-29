В Китае официально представили новую Hyundai Elantra

Прайс новой Hyundai Elantra для китайского рынка будет стартовать с отметки в 99 800 юаней (1,3 млн. рублей). Седан построен на платформе i-GMP третьего поколения. Его габариты — 4725х1810х1415 мм, а колесная база — 2720 мм. При неизменном расстоянии между осями автомобиль стал длиннее версии-предшественницы на 45 мм.

Новая Elantra оснащена бензиновыми моторами: 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л. с и 1,4-литровым турбодвигателем производительностью 140 л. с. КП — вариатор либо 7-ступенчатый «робот» с сухим сцеплением. Среди опций — интеллектуальная система кондиционирования воздуха и усовершенствованный пакет электронных ассистентов помощи при вождении.

Кроме того, в Чэнду показали «заряженную» версию модели — Elantra N. Она вооружена 2-литровым 276-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатым «роботом». Хотя в ее базовой версии указана 6-ступенчатая «механика». Ценники на вариант N начинаются с 260 000 юаней (3,4 млн. руб.).