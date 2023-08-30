Кризис по-немецки: новый Volkswagen Passat покажут 31 августа

Внешне, конечно, машина кажется богатой. Она прибавила в размерах относительно уходящей модели, и получила фары Matrix LED. Светодиоды способны освещать дорогу на 500 метров вперед. А еще меняют световой пучок в зависимости от обстановки на трассе. Однако оптика менее технологична, чем та, что есть на внедорожнике Touareg.

В салоне убрали все физически кнопки. Отныне функционал сосредоточен на центральном сенсорном экране диагональю 12,9 или 15 дюймов. Это зависит от комплектации. Под ним — еще одна сенсорная панель для управления климатической системой.

Основное достоинство автомобиля — багажник. На данный момент известно, что полезный объем под шторкой вырос с 650 до 690 литров, а со сложенным задним рядом — с 1780 до 1920 литров. Похоже, хватит места для третьего ряда кресел, хотя такая компоновка не предусмотрена.

Что касается моторов, то покупателям предложат гамму из бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Все они, так или иначе, будут электрифицированы. То есть можно выбрать как «мягкий» гибрид, так и полноценный подзаряжаемый.

Первые товарные автомобили Volkswagen Passat Variant появятся у европейских дилеров в I квартале будущего года. Вряд ли машины привезут к нам, ведь универсалы в России не ценят, впрочем, как и инновационные силовые установки.