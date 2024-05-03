Зачем китайский водитель ставит на приборную панель стакан чистой воды

Общественный транспорт — важная, если не сказать важнейшая, составляющая дорожного движения во многих странах мира. В том же Китае, на который Россия планирует активно ровняться в ближайшие годы, к нему приковано особое внимание — миллионы людей пользуются таким способом передвижения каждый день. Копировать методики — сомнительное решение, но кое-что позаимствовать — точно стоит. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В Москве, да и по всей России тоже, общественный транспорт (ОТ) — священная корова на дороге. Любое «взаимодействие» водителя легкового и грузового автомобиля всегда трактуется в пользу автобуса/троллейбуса/трамвая, а те, в свою очередь, этим активно пользуются. Сколько на борту не пиши, мол, если водитель лихачит — звоните нам, дело с мертвой точки никак не трогается.

Воз и ныне там: водители ОТ регулярно нарушают ПДД, поскольку кары небесные на них, видимо, не распространяются. Да и скорость-то нарушить он не может, по выделенной полосе ездит законно, а то самое «агрессивное вождение» у нас никак не контролируется. В том же самом Китае, разворот на который Россия совершает прямо сегодня, подобные проблемы тоже были, а решили их предельно простым, лишенным какой-либо технологической составляющей способом — с помощью стакана воды.

В каждом автобусе в Поднебесной на приборной панели стоит обыкновенный стакан H2O, под которым лежит столь же непримечательная тряпочка. Казалось бы, водитель забыл дома бутылку с водой и подумал о жажде заранее. Но нет, причина появления «граненого» в столь необычном месте совсем иная.

Фото globallookpress.com

Оказывается, контролеры, которых в Китае несметное количество, таким нехитрым образом следят за манерой управлять транспортным средством. Перед выездом на маршрут, водитель обязан установить тару с жидкостью на приборную панель, а ревизор, заходящий в автобус в случайном месте на обычной остановке, контролирует состояние тряпки: мокрая — водитель резко маневрировал и получит взыскание. Сухая — ехал вежливо и по правилам. Просто? Даже слишком. Но действенно.

У любой проблемы всегда есть несколько причин. В случае с водителями ОТ в России, их две: низкая оплата труда, стимулирующая каждого сотрудника ежеминутно искать новую работу, и следующее из высокой «текучки кадров» отсутствие наказания. Мол, если еще и «нагибать» — то вообще все разбегутся.

Пока эти два взаимосвязанные «горя» решены не будут, общественный транспорт, за который и в который уже вложено столько в самых разных валютах, полноценно, безопасно и комфортно работать не будет. Система сдержек и противовесом обязана содержать и кнут, и пряник, поскольку «на одном кнуте» далеко не уедешь. Проверено и доказано неоднократно.