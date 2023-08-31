Omoda готовит россиянам седан S5 GT с новым двигателем и «роботом»

Как уже писал «Автовзгляд», новинку не стоит считать самостоятельной моделью. Скорее, это ее продвинутая модификация. В сущности та же машина c рядом внешних отличий, которая займет место на подиумах автосалонов рядом с седаном S5, известным нам с мая 2023 года.

Среди дизайнерских штрихов новинки выделяются изменившаяся радиаторная решетка, модернизированная оптика и глянцево-черные колесные диски, под которыми проглядывают ярко-оранжевые суппорты большего размера. Cалон версии GT легко опознать по оригинальным оранжевым же вставкам, новой приборной панели с парой сдвоенных дисплеев, креслам с контрастной строчкой, оранжевым ремням безопасности, а также по новому селектору переключения передач.

Вместо 1,5-литрового турбомотора и вариатора ей полагается 150-сильный наддувный движок объемом 1,6 литра и 7-скоростной «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. В этом, собственно, и состояла главная интрига новинки. Производители обещают неплохую динамику. Правда, до премьеры, что состоится 7 сентября, точных цифр не называют. Через неделю так же станут известны комплектации и цены.