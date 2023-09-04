Управлять Audi Q6 e-tron будет искусственный интеллект с аватаром на приборке

На передней панели царствует «цифровая сцена» (digital stage), так ее именуют в Audi. Это выгнутая для лучшего восприятия водителем система дисплеев: 11,9-дюймовая приборная панель и 14,5-дюймовый тачскрин мультимедиа, имеется еще один монитор диагональю 10,9 дюйма для переднего пассажира. Он в приватном режиме сможет использовать «телевизор» в своих сугубо личных целях: смотреть кино или серфить по интернету, не отвлекая водителя.

Медиасистема, вдобавок получившая проекционный дисплей дополненной реальности, выводящий данные на лобовое стекло, почти полностью создана внутри Volkswagen Group на базе Android. Уникальной приметой салона Q6 e-tron стала рассредоточенная интерактивная подсветка, призванная визуализировать текущее состояние автомобиля (динамические указатели поворота, зарядка батареи и прочее).