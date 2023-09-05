Tank 300 с трехлитровым V6 вывели на дорожные испытания

«Трехсотый» катается в сопровождении своего старшего братца по модельной линейке — Tank 700. Под плотным камуфляжем никаких новых форм. Кузов прежний, быть может, за исключением неких дизайнерских акцентов оранжевого цвета, которые проглядывают на колесных дисках. Имеют место и явно внедорожные шины. В салоне тоже без особых изменений: разве что оранжевые элементы на центральном тоннеле, сиденьях и дверных картах.

Впервые этот 3-литровый V6 был установлен на Tank 500. В Китае его форсировали до 360 л. с. и 500 Нм крутящего момента. ДВС помогает 9-ступенчатый «автомат». А вот тип системы полного привода до сих пор остается загадкой. Наряду с электромагнитной муфтой в трансмиссии может оказаться и жестко подключаемый Part-timе.

Сколько будет стоить Tank 300 с V6, пока неизвестно. Есть все шансы, что эта модификация появится и в России, где сегодня по цене от 4 099 000 рублей предлагается 2-литровая 220-сильная версия.

Кстати, портал «Китайские автомобили» сообщил, что по версии Ассоциации автомобильных дилеров Китая (CADA) Tank 300 оказался наиболее ликвидным компактным SUV Китая с пробегом. За три года он сохраняет 80,4% начальной стоимости.