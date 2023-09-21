АВТОВАЗ объявил цены и старт продаж LADA Granta Sport

В ожидании старта производства «спортивной» LADA Vesta, которая хоть и наделена пока лишь малым мотором, но уже, судя по многочисленным шпионским фото, готова встать на конвейер, тольяттинский автогигант решил прогреть рынок запуском младшей спортивной новинки — LADA Granta Sport.

Два варианта кузова, двигатель повышенной до 118 л. с. мощности, прямоточная выхлопная система на радость «любителей» шумных машин, более жесткие амортизаторы, спортивные покрышки (кстати, любопытно будет взглянуть, как выглядит спортивная шина, по мнению тольяттинских маркетологов), дисковые тормоза по кругу. А для ценителей приготовлен сущий «изюм»: внимательно и тщательно проанализировав отзывы свой аудитории, LADA сгенерировала воистину востребованную опцию — подвеска на Granta Sport занижена на 20 мм с завода.

Ложечкой дегтя в этой бочке меда выступает разве что прайс: «спортивная» Granta в кузове седан обойдется в 1 249 900 рублей, лифтбэк — минимум в 1 289 900. И напомним, что это — стоимость по РРЦ. То есть дилеры наверняка будут просить больше, как уже неоднократно случалось.