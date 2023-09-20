Что нужно знать, готовясь к сезонному техобслуживанию авто в этом году

И начнем, пожалуй, с того, что сильно подорожавшие запчасти, расходники и услуги сервисменов заставляют многих водителей заниматься сезонным ТО самостоятельно. Тем более что поменять, скажем, масло и фильтры по силам любому, практически, «рулевому» буквально на улице.
В итоге экономия на посещении СТО может составить приличную сумму в несколько тысяч рублей. И еще можно не разорять семейный бюджет покупкой, скажем, нового «воздушника», ведь старый, как считают многие, достаточно просто пропылесосить. Однако здесь, как и с другими расходными материалам, не все так просто, но об этом чуть позже.
Другая проблема, как мы уже сказали, цена деталей и различной автохимии. Она уже с начала года поднялась по большинству позиций минимум на 20%. И текущие неприятности с валютными курсами и ослаблением рубля обещают дальнейшее подорожание всего необходимого для сезонного техобслуживания. Иными словами, ситуация выглядит для моторизованных россиян если и не катастрофической, то весьма неприятной.
Однако выход как всегда есть. Причем и для тех из нас, кто все же возьмется за ТО самостоятельно, и для тех, кто поедет-таки в автосервис. Впрочем, подробнее об этом вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.