Что нужно знать, готовясь к сезонному техобслуживанию авто в этом году

И начнем, пожалуй, с того, что сильно подорожавшие запчасти, расходники и услуги сервисменов заставляют многих водителей заниматься сезонным ТО самостоятельно. Тем более что поменять, скажем, масло и фильтры по силам любому, практически, «рулевому» буквально на улице.

В итоге экономия на посещении СТО может составить приличную сумму в несколько тысяч рублей. И еще можно не разорять семейный бюджет покупкой, скажем, нового «воздушника», ведь старый, как считают многие, достаточно просто пропылесосить. Однако здесь, как и с другими расходными материалам, не все так просто, но об этом чуть позже.