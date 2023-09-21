Китайцы объявили цены на обновленный кроссовер Geely Monjaro

Судя по фотографиям, опубликованным «поднебесными» СМИ, Geely Monjaro, перешедший в новый модельный год, едва ли изменился внешне: сохранились как габариты автомобиля, так и его дизайн. Никаких новшеств не случилось и под капотом — кроссовер все так же приводит в движение двухлитровый мотор на 238 сил, агрегатированный с 8-ступенчатым «автоматом». Разгон до первой сотни — 7,5 секунды, расход топлива — 7,7 л/100 км в смешанном цикле.

При этом, как сообщают наши коллеги из «Китайских автомобилей», Geely пересмотрела списки оснащения Monjaro, дополнив их новыми опциями. Так, теперь уже в базовом исполнении (которое, как было сказано ранее, подешевело) предлагаются система старт-стоп, адаптивный круиз-контроль, «беспилотник» второго уровня, круговой обзор на 540 градусов, климат-контроль с ионизатором воздуха. Помимо этого, новинка может похвастать 19-дюймовыми «колесами», матричными фарами и электроприводом пятой двери.

О сроках запуска посвежевшего Monjaro в России никакой информации нет. Не исключено, что именно эту версию мы и не увидим — она вполне может быть ориентирована исключительно на домашний рынок. Что же касается «нашего» кроссовера, то он оснащается теми же силовыми агрегатами, а комплектаций на выбор представлено три. Самую дешевую без учета спецпредложений дилеры готовы отдать за 4 664 990 рублей.