АВТОВАЗ возобновляет сборку автомобилей LADA в Казахстане

Как рассказал в интервью РИА Новости президент АВТОВАЗа Максим Соколов, группа Allur за годы сотрудничества зарекомендовала себя надежным технологическим партнером, а Казахстан так и вовсе является одним из стратегических направлений по развитию экспорта LADA.

— Мы в преддверии форума провели встречи и переговоры и не только с нашими партнерами, но и с представителями руководства правительства республики Казахстан. Подтвердили свои намерения. И заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, необходимой для успешного возобновления этого сотрудничества, — рассказал топ-менеджер о планах по возобновлению сборки на «Сарыаркаавтопроме».

По словам Соколова, АВТОВАЗ рассчитывает на то, что если необходимые нормативные акты примут «достаточно оперативно», то производство возобновится уже в следующем году. Но говорить об объемах пока рано — все зависит от «сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана».

Напомним, что выпуск автомобилей LADA на заводе «Сарыаркаавтопром» приостановили в прошлом году — на площадке собирали модели семейства Granta, Niva и Vesta.