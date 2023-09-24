Дело пахнет керосином: как китайские автомобили заставляют истерить европейский бизнес

Вероятная китайская экспансия в Европу долгое время в публичном поле всерьез не обсуждалась. Ее или низводили до уровня забавного анекдота, или же с умным рассуждали о низком качестве авто из Поднебесной, их технологической отсталости. И еще совсем недавно все это не слишком расходилось с реальностью. Но китайцы не сидели сложа руки. Стараясь не привлекать к себе особого внимания, они ускоренными темпами трудились над ликвидацией вышеуказанных недостатков. В отличие от нас, кстати говоря.
И вот ныне некоторые весьма высокопоставленные персоны мирового автопрома столкнулись с необходимостью провести переоценку угрозы, идущей из-за Тянь-Шаня. Как-то неожиданно выяснилось, что китайский автопром, столь презираемый надменными европейцами, тихой сапой подтянулся до высокого мирового уровня.
Самоуспокоение
Естественно, первой защитной реакцией стало самоуспокоение. На этом поприще отличился генеральный директор VW Group Оливер Блюме. Он заявил, что китайские автомобили вовсе не создают проблемы для европейских автопроизводителей. Дескать, до сих пор они не были в состоянии демпинговать, а именно ценовой войны больше всего на свете опасается недешевый бизнес остального Старого Света.
Да, производственные затраты на предприятиях КНР ниже на 20%, но конкретно в Европе им придется затратить немалые суммы на адаптацию к безумным европейским нормам, а также на выстраивание розничной сети.
Оливер Блюме сообщил также: «За последнее десятилетие китайцы научились выпускать автомобили, но у нас есть автомобильные ноу-хау, уровень качества и наследие брендов — таким образом, наши позиции весьма крепки». Г-ну Блюме, вероятно, никто не объяснил, что в Поднебесной плевать хотели на европейскую традицию заботливо взращивать и лелеять историю марки. Китайцы применяют менее затратную и более эффективную мультибрендовую систему, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд».
Пессимизм
Куда откровеннее высказался генеральный директор Renault Group Лука де Мео, в речах которого проскальзывают откровенно панические нотки: «Единственное, что мы можем сделать — принять это, посмотреть на все трезво; вести себя скромно, хотя и не и играть в жертву… Когда японцы и корейцы пришли в Европу, происходило то же самое». Он убеждает себя и других, что все находится под контролем и делается на благо Европы:
– Есть люди, которые колеблются между протекционизмом, невмешательством и расстиланием красной ковровой дорожки. Нет причин, по которым мы не должны позволять людям, делающим хорошие вещи для европейского потребителя, выходить на рынок, предлагать людям то, что они хотят…
При этом сам Лука де Мео посетовал на отсутствие в Европе практики поддержки производства, поскольку субсидируются в основном научно-исследовательские работы. Но самым пессимистичным оказался генеральный директор BMW Оливер Ципсе, который охарактеризовал растущую конкурентоспособность Китая так:
– Я хочу послать сигнал: я считаю это неминуемым риском…
Ссылаясь на планы ЕС запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, он предсказал: «Базовый сегмент авторынка либо исчезнет вовсе, либо не будет занят европейскими производителями».
Дело пахнет керосином
Вообще-то, не только г-н Ципсе, но и двое остальных автомобильных боссов с занудным постоянством скатывались на тему электромобилей. Впрочем, все простим. С одной стороны, не ставить во главу угла «зеленую» тему они просто-напросто не могли: это выкинуло бы их из либерального тренда — вещь в нынешнем мире непростительная. С другой, в наступление на Европу идут не только китайские машины с ДВС, но и китайские «электрички».
Причем неизвестно, кто из них атакует более агрессивно. И если абстрагироваться от ритуальных поклонов и успокоительных реверансов, то станет очевидно — европейские производственники — в отличие от политиков — почувствовали, что дело для них начинает пахнуть керосином.