Дело пахнет керосином: как китайские автомобили заставляют истерить европейский бизнес

Вероятная китайская экспансия в Европу долгое время в публичном поле всерьез не обсуждалась. Ее или низводили до уровня забавного анекдота, или же с умным рассуждали о низком качестве авто из Поднебесной, их технологической отсталости. И еще совсем недавно все это не слишком расходилось с реальностью. Но китайцы не сидели сложа руки. Стараясь не привлекать к себе особого внимания, они ускоренными темпами трудились над ликвидацией вышеуказанных недостатков. В отличие от нас, кстати говоря.

И вот ныне некоторые весьма высокопоставленные персоны мирового автопрома столкнулись с необходимостью провести переоценку угрозы, идущей из-за Тянь-Шаня. Как-то неожиданно выяснилось, что китайский автопром, столь презираемый надменными европейцами, тихой сапой подтянулся до высокого мирового уровня.

Самоуспокоение

Естественно, первой защитной реакцией стало самоуспокоение. На этом поприще отличился генеральный директор VW Group Оливер Блюме. Он заявил, что китайские автомобили вовсе не создают проблемы для европейских автопроизводителей. Дескать, до сих пор они не были в состоянии демпинговать, а именно ценовой войны больше всего на свете опасается недешевый бизнес остального Старого Света.