Mitsubishi показала тизер загадочной новинки

Судя по единственному пока изображению новинки, автомобиль будет представлять собой минивэн с коротким передним свесом — с учетом акцента на туризм и активный отдых можно предположить, что он получит полный привод и увеличенный дорожный просвет.

Под ветровым стеклом расположена узкая Т-образная оптика и светящийся логотип, а в переднем бампере спрятана еще одна пара двойных фар. На крыше установлен дополнительный багажник, а количество человек на фотографии может намекать на вместимость минивэна — пять пассажиров и водитель. В Mitsubishi отмечают, что машина «обеспечит душевное спокойствие в любую погоду и любых дорожных условиях».

Премьера таинственной модели состоится на выставке Japan Mobility Show 2023, которая пройдет в японской столице с 26 октября по 5 ноября. Для своей экспозиции в Mitsubishi даже придумали официальный слоган: «Пробудите в себе дух приключений. Приключения для всех — в любое время и в любом месте».